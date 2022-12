Der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch könnte neuer Fraktionssprecher der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag werden. Sein Name kursiert als Nachfolger von Christian Baldauf.

Christian Baldauf, Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag, hat überraschend angekündigt, dass er Ende März 2023 den CDU-Fraktionsvorsitz abgibt. CDU-Landeschef wird er nach derzeitigem Stand bleiben. Wer im Frühjahr neuer Fraktionssprecher im Landtag wird, ist offen. Zu den Namen, die im Gespräch sind, zählt auch der von Christoph Gensch, Landtagsabgeordneter, Arzt in Zweibrücken und bis Februar Fraktionschef im Stadtrat. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ war er am Donnerstag äußerst zurückhaltend. Er wollte sich weder zu möglichen Nachfolgern äußern noch verraten, ob er von Baldaufs Rücktritt überrascht war. An der Fraktionssitzung am Mittwoch, auf der Baldauf seinen Rücktritt ankündigte, habe er teilgenommen, sagte er.

Christoph Gensch zog 2016 erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Er gewann damals den Wahlkreis Zweibrücken direkt, was bemerkenswert war: Zum ersten Mal gewann ein CDUler den Wahlkreis, der zuvor fest in der Hand der SPD war. Gensch gewann nicht nur mit großem Vorsprung, sondern er schnitt auch deutlich besser ab als die CDU bei den Zweitstimmen. Das heißt: Selbst die Wähler anderer Parteien haben ihm als Direktkandidaten ihre Stimme gegeben. 2021 baute er das Ergebnis sogar noch aus. Zum Wahlkreis Zweibrücken gehörten 2016 neben der Stadt Zweibrücken die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und die ehemalige Verbandsgemeinde Wallhalben. 2021 wuchs der Wahlkreis. Mittlerweile gehören auch die komplette Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben zu diesem Wahlkreis.

Er war auch schon Generalsekretär

Im Herbst 2018 wurde Gensch sogar Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, gab diesen Posten jedoch nach acht Monaten wieder auf. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und leitet für die CDU die Zukunftsfelder Gesundheit und Europa.

Die Rhein-Zeitung mit Sitz in Koblenz nennt als mögliche Nachfolger auch den rechtspolitischen Sprecher Helmut Martin aus Bad Kreuznach, CDU-Generalsekretär Gordon Schnieder aus Daun in der Eifel und den parlamentarischen Geschäftsführer Martin Brandl aus Rülzheim in der Südpfalz. Von diesen vier Genannten ist Christoph Gensch mit 44 Jahren der Zweitjüngste. Helmut Martin ist 59 Jahre alt. Würde er auf den 55-jährigen Baldauf folgen, wäre das kein Generationenwechsel, sondern eher eine Übergangslösung. Gordon Schnieder ist 47, Martin Brandl 41.