Bei dem Gespräch zur Zukunft des Cap-Marktes in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie ist am Freitagmorgen Hoffnung aufgekeimt, dass sich Vermieter und Mieter einigen können.

Am Freitagmorgen fand das am Montag vereinbarte Gespräch zwischen Mimco Capital, Vermieter der Hallplatz-Galerie, und der Heinrich-Kimmle-Stiftung, Mieter und Betreiber des Cap-Marktes, statt. Zu diesem Gespräch hatte Oberbürgermeister Marold Wosnitza als Vermittler eingeladen, nachdem in den vergangenen Tagen viel über das drohende Aus des Cap-Marktes in der Hallplatz-Galerie diskutiert worden war. „Das Gespräch dauerte rund eine Stunde und wurde von allen Beteiligten als konstruktiv angesehen“, teilte Zweibrückens Pressesprecher Jens John nach der Videokonferenz mit. Die Pressemitteilung ist übertitelt mit „Weiterer Gesprächsbedarf zwischen Mimco Capital und Heinrich-Kimmle-Stiftung“.

„Beide Parteien haben sich deutlich aufeinander zu bewegt und ich hatte das Gefühl, dass sowohl Mimco Capital als auch die Heinrich-Kimmle-Stiftung hier an einer Lösung des Problems interessiert sind und daran arbeiten wollen. Allerdings gibt es auch noch Knackpunkte, die eingehender Prüfungen beider Verhandlungspartner bedürfen. Daher handelt es sich um eine erste Gesprächsrunde, auf der sich aber aufbauen lässt. Kommende Woche wird der Dialog fortgesetzt“, gibt Oberbürgermeister Wosnitza seine Einschätzung wieder. Marco Dobrani, Vorsitzender der Heinrich-Kimmle-Stiftung, war am Freitagmorgen noch nicht zu erreichen.

Über die Inhalte des Gesprächs sei Stillschweigen vereinbart worden, schreibt Jens John. Voraussichtlich am Dienstag sollen die Gespräche zwischen Mimco Capital und der Heinrich-Kimmle-Stiftung fortgesetzt werden. Auch hier werde der Oberbürgermeister die Moderation übernehmen. Der Mietvertrag für den Markt läuft im Herbst aus. Der Vermieter fordert eine höher Miete, die den Betrieb des Marktes für die Kimmle-Stiftung unrentabel machen würde.