In der Aktion „Raum schafft Bewusstsein #4“ in der Pirmasenser Fußgängerzone zeigt der Zweibrücker Fotokünstler Jürgen Rinck (54) im Eingangsbereich des früheren Modehauses Ackermann in der Ringstraße seine Werke,

Jürgen Rinck zeigt Fotos, die er auf seinen Reisen mit dem Fahrrad durch halb Europa gesammelt hat. Die spezielle Ästhetik seiner Fotokunst lebt vom Ausschnitt und dem Vorgefundenen, das Rinck ungeschönt ablichtet. Der Zweibrücker beweist dabei einen scharfen Blick für ungewöhnliche Bildmomente, die ihm entlang des Weges begegneten. Die Fotos passen perfekt in den Eingangsbereich des früheren Modehauses Ackermann in der Hauptstraße 25, wo sie bis Ende April zu sehen sein werden. Rinck zeigt acht Bilder aus der Serie „Ums Meer“ von' 2012, das Flussnotenposter der Reise „Rheinabwärts“ von 2016, sowie eine Box mit 35 Bildern auf Holz, aufgenommen 2018 und 2019 in Deutschland, Frankreich und Schweden.

Die Aktion „Raum schafft Bewusstsein #4“ wurde im Februar von dem Pirmasenser Künstler Klaus Kadel-Magin in einem leerstehenden Laden in der Hauptstraße 70 gestartet. Kadel-Magin zeigte darin bis zum 30. März Siebdrucke und Ölmalerei. Seit 1. April wird der Geschäftsraum von einer Fahrradwerkstatt genutzt. Alle Kunstwerke sind nur über die Schaufenster erlebbar. Die Geschäfte sind nie geöffnet, die Künstler nicht vor Ort. Kontakt zu den Künstlern ist möglich über einen QR-Code im Schaufenster oder per Mail. han/adi

l.