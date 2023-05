Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das geplante Baugebiet an der Ecke Vogesen-/Feldstraße in Rimschweiler wird in den nächsten zwölf Tagen auf Blindgänger, Bomben und Munition aus dem Krieg untersucht.

Wie Peter Ernst vom Stadtbauamt am Montag, 2. Mai, erklärte, ist das in Zweibrücken Standard bei Bauvorhaben, da die Stadt im Zweiten Weltkrieg bekanntlich stark beschossen wurde und man