Ein Feuer hatte am Morgen des 10. März das Asia-Restaurant Thai Chi verwüstet. Seither ist das Lokal geschlossen; nun bereiten die Inhaber die Wiedereröffnung vor.

Möglichst noch vorm Zweibrücker Stadtfest am letzten Juli-Wochenende soll es im Thai Chi im Hilgard-Center wieder Nasi Goreng, Enten- und Hühnergerichte und andere asiatische Speisenangebote geben. „Im Moment macht die Sanierungsfirma den Innenausbau“, berichtet die Chefin Lehuy Lang über den Stand der Arbeiten im Asia-Restaurant. Spiele die Versicherung in puncto Übernahme der Kosten weiterhin mit, werde der derzeit tätige Bautrupp zum 1. Juli seine Arbeiten abschließen. „Dann sind aber nur die Wände und der Boden fertig“, stellt Lang klar. Anschließend sind noch Arbeiten an der Lüftungsanlage nötig, auch die Küchentechnik muss wieder eingebaut werden. Es gibt also noch eine Menge zu tun.

Am 10. März war im offenen Küchenbereich der Gaststätte Feuer ausgebrochen. Über die Abluftanlage breiteten sich die Flammen bis ins Dach des Gebäudekomplexes aus. Zwei Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Einer von ihnen war ein Koch des Restaurants Thai Chi. Lehuy Lang berichtet, dass der Mann immer noch nicht vollständig genesen sei. Der Mitarbeiter hatte schwere Brandverletzungen an den Unterarmen erlitten, Hauttransplantationen wurden nötig. Zudem leide der Koch auch heute noch unter einem Schock. Daher habe er seit dem Feuer die Räume des Restaurants nicht mehr betreten. „Arbeitsfähig ist er derzeit nicht. Er hat eben ein gewisses Alter, geht auf die Rente zu. Auch das macht ihm schwer zu schaffen“, sagt Lang.

Betriebskosten laufen weiter

Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Thai-Chi-Chefin inzwischen auf 60.000 bis 80.000 Euro. Die Versicherung habe bislang die Kosten für die Innensanierung übernommen. Klärungsbedarf gebe jedoch bei der Übernahme der laufenden Betriebskosten. Löhne, Miete und andere laufende Kosten fallen weiterhin an, auch wenn der Laden seit dem Brand geschlossen ist. Bislang seien lediglich 5000 Euro Ausfallkosten erstattet worden. Das ist laut Lehuy Lang gerade mal ein Drittel der Ausgaben, die das Restaurant im Monat zu stemmen hat.

In der Bevölkerung sei das Interesse an der Wiedereröffnung des Restaurants groß, freut sich die Chefin. Und gibt sich zuversichtlich, dass im Thai Chi bald wieder gekocht werde.