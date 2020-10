Die Arbeiten, um den Auerbach bei Oberauerbach lebensfreundlicher zu gestalten, gehen bald weiter. Den Auftrag in Höhe von rund 216 000 Euro vergab der Hauptausschuss am Mittwoch an die Firma FG Erdbau aus Weiskirchen. Dabei handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt, der den Festplatz mit der Mündung des Bundenbachs umfasst. Dort soll der Bach breiter und das Ufer flacher werden. Außerdem soll der Bachlauf an einigen Stellen verlegt werden. Mit dem Projekt verbunden ist auch das Fällen von 21 größeren Bäumen, das in der Vergangenheit für viele Diskussionen in dem Vorort gesorgt hatte. Der Umweltbetrieb kündigte im Ausschuss an, um den 19. Oktober mit dem Fällen zu beginnen. Die aus Oberauerbach stammende Barbara Danner-Schmidt (Grüne) forderte zuvor eine Vorstellung der Pläne für die Öffentlichkeit vor Ort ein. Den Termin, schlug Bürgermeister Christian Gauf vor, soll der Ortsbeirat mit dem Umweltbetrieb absprechen. Das Ganze soll vor dem Fällen der Bäume über die Bühne gehen. Wie berichtet müssen Gewässer nach Vorgaben der Europäischen Union natürlicher und lebensfreundlicher gestaltet werden. Für den Auerbach wird dieses Ziel nach Ansicht der Stadt nicht zu erreichen sein. Das Gewässer ist vor allem im Ort stark ausgebaut, teilweise sogar gepflastert. Minimalziel ist deshalb, den Bach mit dem naturnäheren Abschnitt oberhalb des Ortes zu vernetzen. Dafür hat die Stadt bis 2027 Zeit. Der Aktuelle Abschnitt soll bis 2021 dauern.