Im zweiten Heimspiel der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz unterlag die VT Zweibrücken dem TV Oppenheim mit 64:71 (25:28) erst nach Verlängerung. Zu deren Beginn hatte es noch 62:62 gestanden.

Dass es für die VTZ-Basketballer nicht zum Sieg reichte, lag aus Sicht von Trainer Denis Rendgen an der schlechten Trefferquote, die sich schon in der ersten Halbzeit abzeichnete. „Wir haben in den ersten beiden Vierteln viele Wurfchancen vergeben, hätten zur Pause locker führen müssen“, kritisierte er. Das wurde im dritten Viertel zwar besser, als besonders Johann Klein mit 15 Punkten glänzte, so dass der Spielabschnitt mit 23:19 an die VTZ ging. Mit einer knappen 48:47-Führung ging es ins letzte Viertel, das dann die Gäste aus Oppenheim mit 15:14 für sich entschieden.

Nach dem 62:62 lief in der fünfminütigen Verlängerung bei Zweibrücken aber nichts mehr zusammen. Die VTZ kam durch Johannes Meenken nur noch auf zwei Punkte zum 64:71-Endstand. Oppenheim spielte in der Nachspielzeit besser und taktisch klüger. VTZ-Spielertrainer Rendgen beklagte sich aber auch über die aus seiner Sicht einseitige Foulauslegung der beiden Schiedsrichter in der Schlussphase.

So spielten sie

VT Zweibrücken: Barkaoui, Klein, Meenken, Bozdemir, Rendgen, Selinger, Midani, Hipskind

Spielverlauf: 1. Viertel: 12:18, 2. Viertel: 25:28, 3. Viertel: 48:47, 4. Viertel: 62:62, Verlängerung: 64:71.