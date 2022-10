Diebe haben in der Nacht auf den Feiertag Montag, 3. Oktober, in Kirkel-Limbach (Saarpfalz-Kreis) etwa 100 Kohlköpfe gestohlen. Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannten auf einem Feld in der Ludwigsthaler Straße zugeschlagen, in der Nähe des Sportplatzes. Ihre Beute, die sowohl aus Weiß- als auch aus Rotkohlköpfen besteht, sollen die Täter in Gelbe Säcke gestopft, diese in ein Auto verladen und abtransportiert haben. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 068411060.