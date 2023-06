Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der hohen Inzidenzwerte hat Worms bei den Corona-Regeln zuletzt nachgelegt. Auch bei den Kontrollen: In der zweiten Nacht, in der von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre gilt, haben Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt wieder überprüft, ob sich die Bürger an die neue Verordnung halten. Die RHEINPFALZ hat eine Streife begleitet.

In der Innenstadt gilt seit Mittwoch wieder die Maskenpflicht. Außerdem wurde die 15-Kilometer-Regel eingeführt. Weiter weg dürfen sich Wormser seither ohne triftigen Grund nicht mehr