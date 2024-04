Zwei Verstöße innerhalb von 20 Minuten registrierte die Landauer Polizeiinspektion am Freitagnachmittag in der Ostbahnstraße in Landau. Sowohl an einem E-Scooter als auch an einem E-Roller waren keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht. Die Weiterfahrt wurden den 21 und 31 Jahre alten Fahrern untersagt. Sie müssen sich nun in Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.