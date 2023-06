Im Alter von 79 Jahren ist der Sportler und Künstler Mato Kovacevic gestorben. Der gebürtige Kroate war nach Ausbruch des Balkankriegs 1991 nach Speyer gekommen, wo er eine neue Heimat fand.

In seinem Heimatland Kroatien war Mato Kovacevic, genannt Eskaviljo, als Sportler und Künstler ein berühmter Mann. Mehr als 150 Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen, zahlreiche Auszeichnungen und mehrere Titel sprechen eine deutliche Sprache. Nach Ausbruch des Balkankriegs, bei dem die Stadt Vukovar samt seinem Atelier völlig zerstört wurde, kam er nach Speyer. Nun ist der allseits geschätzte Kovacevic in seiner Wahlheimatstadt im Alter von 79 Jahren verstorben.

Die traurige Nachricht verbreitete sich auch in Kroatien in Windeseile. Keine Wunder, denn hier schrieb er zunächst als junger Boxer Geschichte. Er absolvierte etwa 250 Kämpfe, wurde zweimal kroatischer Meister im Fliegengewicht und bestritt erfolgreiche Kämpfe für die dortige Nationalmannschaft. Noch erfolgreicher war Eskaviljo in seiner zweiten Karriere als Künstler. In teils einzigartigen Kompositionen spiegelt sich sein Interesse an menschlichen Charakteren und ihren Schicksalen wider. Zu seinen Vorlieben gehörten ferner idyllische Flusslandschaften, wobei der Rhein mit seinen Altrheinarmen ein willkommener Ersatz für die an seinem Heimatort Vukovar vorbeifließende Donau war. Unvergesslich bleiben zudem seine malerischen Botschaften gegen Krieg und Terror, die im damaligen Leid auf dem Balkan ihren Ursprung haben.

Letzte große Schau in Brüssel

In seiner Wahlheimat konnte er trotz mehrerer Ausstellungen in Speyer und dem Umland nicht mehr an seine ganz großen Erfolge anknüpfen. In Speyer sind vor allem Präsentationen beim Kunstverein im damaligen Blauen Haus, im Kornmarkt und Rathauspavillon sowie in der Eichbaum-Galerie in Erinnerung geblieben. International machte Eskaviljo letztmals mit einer großen Ausstellung in der Rheinland-Pfalz-Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel auf sich aufmerksam, als bei der Eröffnung im Oktober 2000 zirka 200 hochrangige Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur seine Bilder bestaunten. Mato Kovacevic hinterlässt Ehefrau und drei Kinder.

Die Beisetzung ist am Montag, 12. Juni, 15 Uhr, auf dem Hauptfriedhof Speyer.