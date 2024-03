Lukas Wolf ist Youtuber und hat damit ziemlichen Erfolg. Im Internet werden seine Videos von Jugendlichen tausendfach angeschaut. Der in Speyer geborene Internetstar ist seiner Heimat verbunden – und drückt das mit einer Spende an die Jugendförderung aus. Dabei bringt er nicht nur Geld mit.

Monika Kabs blickt sich in der Jugendförderung um. In den Räumen in der Seekatzstraße stehen eine Tischtennisplatte, ein Kicker Gaming-Stühle und ein Fernseher samt Konsolen. „Die Ausstattung hier ist wirklich gut“, sagt die Bürgermeisterin. Lukas Wolf kann der CDU-Politikerin nur zustimmen. Künftig kann sich die „Jufö“ auch dank seiner Spenden noch besser ausrüsten: 10.000 Euro hat der 24-Jährige gestiftet und spontan noch eine Playstation 5 samt zugehörigem Fußballspiel „EA Sports FC“ mitgebracht. „Das habe ich grade noch gekauft“, erzählt er.

Der in Speyer geborene Wolf ist seiner Heimat verbunden, lebt noch heute in der Region. Als Kind ging er selbst in die Walderholung – ebenfalls ein Angebot der Jugendförderung. Heutzutage kommt „Lukas BS“, wie er sich online nennt, mit seinen Videos auf Youtube bei der jüngeren Zielgruppe an. „Videos aus dem echten Leben“, beschrieb Wolf im Gespräch mit der RHEINPFALZ einmal seinen Stil. Im vergangenen Jahr drehte er beispielsweise in einem Speyerer Eiscafé, aber er bezieht auch seine Zuschauer mit ein. Die Clips werden von Hunderttausenden angesehen. Und wäre es auch mal etwas für ihn, in der Jufö zu drehen? „Dann wäre es bestimmt voll hier“, sagt er und lächelt. Das ist gut möglich, denn auch bei einigen Besuchern in der Seekatzstraße ist Wolf kein Unbekannter: Der eine oder andere Jugendliche ist gleichzeitig Zuschauer von „Lukas BrawlStars“. „Sie kennen ihn“, weiß Sabina Hecht, die während der Elternzeit von Abteilungsleiterin Tanja Hauck die Jugendförderung führt.

Bürgermeisterin erfreut

Regelmäßig und besonders an den Wochenenden treffen sich dort Kinder und Jugendliche oder können sich Spielekonsolen ausleihen – bald auch die neue Playstation, die der Youtuber vorbeigebracht hat. Die Bürgermeisterin freut das Engagement des Youtubers: „Das ist nicht selbstverständlich. Da kann man schon was mit anfangen“, sagt sie mit Blick auf den Spendenscheck. Einen Teil der fünfstelligen Spende des Youtubers hat die Jufö bereits investiert. „Wir haben eine neue Seilanlage für unser Zirkuszelt besorgt“, sagt die Abteilungsleiterin. Das Zelt wird samt neuem Balancierseil in der Walderholung genutzt. Auch für den bevorstehenden Umzug kann etwas Geld nicht schaden: Der Jugendtreff zieht ins Erdgeschoss, um näher an der Jugendberufsagentur zu sein, die dort aufgebaut wird. Doch erst einmal werden die Osterferien gebührend eingeläutet: Bei einer „Zockernacht“ in der Seekatzstraße kommt garantiert auch die neue Playstation gut an.