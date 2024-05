Der am Dienstagabend in Speyer verletzte Busfahrer hat am Donnerstag seinen Dienst wieder angetreten.

„Ihm geht es gut“, so Nicole Blume, Niederlassungsleiterin der für den Busverkehr zuständigen DB-Tochter, auf Anfrage. Die Brille, die ein junger Fahrgast dem Fahrer auf der Linie 565 von der Nase geboxt hatte, sei „glücklicherweise nur verbogen“. Ursache der Gewalttat gegen 21.10 Uhr in der Viehtriftstraße war laut Blume, dass der Mann den Jugendlichen vorschriftsgemäß nicht zwischen zwei Haltestellen aussteigen ließ.