Was haben sich die Zeiten geändert in 75 Jahren! Und doch ist die verzweifelte Wohnungssuche in weiten Kreisen durchaus mit der direkten Nachkriegszeit vergleichbar. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo ist damit in ihrem Jubiläumsjahr so wichtig wie lange nicht mehr. Kann sie die Erwartungen erfüllen?

Die Registrierung aller Mieterinteressenten beim städtischen Wohnungsamt ist heute nicht mehr üblich. Von 1948 hingegen sind 1000 Familien in den Listen des Amtes überliefert, die nicht