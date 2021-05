Samstag ist und bleibt Wochenmarkt-Tag in Speyer. Seine den Corona-Auflagen geschuldete Premiere auf dem Festplatz hat er gut überstanden. Die Händler waren umsatzmäßig zufrieden, die Kunden in Sachen Standort-Verlegung vom Königsplatz gespalten.

Für eine Premiere könnte das Wetter nicht besser sein. Entspannt schlendern zahlreiche Speyerer über den Festplatz-Bereich, auf dem sonst um diese Jahreszeit unzählige Touristen aus Bussen aussteigen. Viele Kunden freuen sich über das kostenlose Parkangebot, manche beklagen die „Vertreibung“ aus der Innenstadt.

„Die Atmosphäre oben ist schöner“, meint Ute Unruh. „Aber Parken kann man hier wesentlich günstiger“, freut sich Ehemann Tom. Das Paar ist mit dem Roller unterwegs und hält den Ausweichmarkt für „absolut akzeptabel“. Der in Corona-Zeiten gebotene Zwei-Meter-Abstand sei auf dem Festplatz weitaus einfacher einzuhalten als am traditionellen Standort. „Eigentlich könnte das eine dauerhafte Alternative sein“, sagt Tom Unruh.

Anna Grohmann erfreut sich am neuen Ambiente. „Hier fühle ich mich nicht so erschlagen wie auf dem engen Königsplatz“, sagt sie. Nach anfänglicher Suche nach dem richtigen Eingang und ihren favorisierten Ständen habe sie sich gleich wieder wie zu Hause gefühlt, beschreibt sie ihre Eindrücke. Besonders gefällt ihr der Einkauf „inklusive kleinem Spaziergang zum Festplatz“.

„Gut frequentiert“

Händler Achim Grünaug ist glücklich über seinen Kuchen-Standplatz direkt neben dem Kaffee-Mobil. Er habe am Premierentag nichts Negatives erlebt oder gehört, berichtet er. „Fürs erste Mal ist es einfach nur toll.“ Detlef Neuendorf verkauft Kaffee in vielen Varianten im Minutentakt im Pappbecher. Zum ersten Mal nach Wochen wieder. „Der Festplatz ist erstaunlich gut frequentiert“, staunt er. „Damit hätten wir alle nicht gerechnet.“ Sein Wochenmarkt-Favorit wäre aber der Domplatz.

Damit steht Neuendorf nicht alleine. „Wenn ich mir einen Platz wünschen könnte, wäre es der rund um den Dom“, stimmt Metzger Volker Ballreich zu. Der zeitlich begrenzten Verlegung auf den Messplatz kann er auch viel abgewinnen. „Das ist ungewohnt, aber die richtige Entscheidung“, sagt er. Das sieht Kräuterhändlerin Elisabeth Hirt genauso. „Die Leute fahnden nach uns“, berichtet sie vom Suchen und Finden am Premierentag. „Die Verlegung ist in der Coronazeit zu akzeptieren.“

Wie Hirt sind ihre Kollegen mit der Zwischenlösung einverstanden. Für Seifenhändler Heinz Mayer haben beide Marktstandorte Vorteile. Am einen sei es das historische Pflaster, am anderen der Blick auf den Dom. „Vielleicht lockt der Festplatz mehr Kunden und mehr Aussteller an“,hofft er.

Kritik gibt es zwischen den Ständen. „Toter Platz. Nicht schön. Schrecklich. Kein Leben.“ Solche Klagen sind von manchen Besuchern zu hören. Auch Michael Frank sagt: „Gar nicht toll.“ Dennoch hält er die Verlegung aus Gesundheitsgründen für vernünftig.

Königsplatz-Flair vermisst

„Geschäftlich läuft es gut“, erklärt Blumenhändlerin Stefanie Rottke. Für sie hat der Standort Festplatz jedoch nichts mit traditionellem Wochenmarkt-Flair zu tun. „Das hier hat Maimarkt-Charakter“, gibt sie ihren Eindruck wieder. „Nach der Krise muss der Markt zurück in die Stadt.“ Auch wenn weitaus mehr Kunden an ihren Stand gekommen seien als früher auf dem Königsplatz. Eine ihrer Kundinnen will auf jeden Fall am nächsten Samstag wiederkommen. Mit Nachwuchs und Fahrrad. „Hier ist es für das Kind viel ungefährlicher“, sagt sie.

„Abwarten, wie es in vier Wochen aussieht.“ Obst- und Gemüsehändlerin Karola Täubner ist zuversichtlich, dass es sich auf dem Festplatz einspielen wird. „Dass wir hierher ausweichen mussten, ist richtig“, betont sie. „Kein Gedränge wie auf dem Königsplatz.“

„Alle schwärmen vom Parken“, berichtet Rudolf Adam, der am Obst- und Gemüsestand um die Ecke Rhabarber verkauft. „Die Verlegung wurde von den Kunden sehr gut angenommen“, sagt er und hofft, dass das so weitergeht. Robert Löfflers Brotstand gegenüber ist restlos ausverkauft. Dirk Zagata trägt seine Backwaren im Einkaufskorb. „Der Königsplatz mit seiner Markthistorie wird sicher von manchen vermisst, aber hier sind die Leute viel entspannter“, sagt er. Als besonders gelungen lobt er das kostenlose Parkangebot der Stadt.

Sie sehe mehr Publikum als auf dem Königsplatz, aber weniger Ältere, schildert Ehefrau Anja ihre Beobachtungen. „Den Senioren bleibt ja immer noch der Markt auf dem Berliner Platz.“ Für sie sei der Einkauf auf dem Festplatz sehr angenehm. „Was fehlt, ist ein Wein-Ausschank“, sagt sie und lacht.

Alternative: kein Markt

„Super hier unten“, lautet auch das Fazit von Jeanette Böhme. „Mehr Abstand und man sieht, wo wer was anbietet“, vergleicht sie die für sie unübersichtliche Situation auf dem Königsplatz.

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) ist gemeinsam mit Ehemann Manfred per Rad gekommen. Er: „Die Infrastruktur ist hier besser.“ Sie: „Gut gelungen. Die Alternative wäre: kein Markt.“ Als Dauerlösung sieht Kabs den Wochenmarkt auf dem Festplatz nicht. „Das Ambiente auf dem Königsplatz ist doch anders“, meint sie.

RHEINPFALZ-Kommentar von Ellen Korelus-Bruder: Gelungen

Das ist richtig gut angelaufen. Händler und die meisten Besucher waren mit der Verlegung des Wochenmarkts vom Königs- auf den Festplatz zufrieden. Das kostenlose Parkangebot macht den Einkauf auch für Speyerer von außerhalb der Innenstadt leichter. Wenn das Domkapitel erwartungsgemäß dem Wunsch mancher Händler nach einem Markt rund um die Kathedrale nicht entsprechen sollte, darf die Stadt die Beschicker bei der Entscheidung über Rückverlegung und endgültigen Standort nicht außen vor lassen.