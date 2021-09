Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um die Berichterstattung zur anstehenden Bundestagswahl.

Nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin ist die Bundestagswahl am Sonntag richtungsweisend. Welche Partei wird die Mehrheit der Stimmen holen, ist eine Frage. Und eine noch viel spannendere lautet, welche Parteien später koalieren und die künftige Regierung stellen werden. Um die bestmögliche Ausgangslage zu erreichen und sich später nicht vorwerfen zu müssen, zu wenig getan zu haben, legen sich die Wahlkämpfer aller Parteien in Speyer und dem Umland mächtig ins Zeug. Täglich erreichen die Redaktion zahlreiche Pressemitteilungen aller Parteien, in denen deren Meinung kundgetan oder auf anstehende Wahlkampfstände verwiesen wird. Ist etwas Neues und lokal Relevantes dabei, wird es auch in der Zeitung abgedruckt und auf unserer Internetseite veröffentlicht. Fast schon regelmäßig kommen auch Berichte über zerstörte Wahlplakate oder – Gott sei Dank viel seltener – pöbelende Menschen an Wahlkampfständen. Das ist die traurige Seite des Wahlkampfs.

In den vergangenen Wochen hat die Speyerer Lokalredaktion in enger Abstimmung mit den angrenzenden Lokalredaktionen Porträts über die Kandidaten für das Direktmandat veröffentlicht. Da die Wahlkreise mehrere Gebietskörperschaften umfassen und damit auch mehrere Lokalredaktionen zuständig sind, waren unzählige Abstimmungen untereinander notwendig. Zum Telefonhörer wurde auch gegriffen, um mit den Verwaltungen zu klären, ob und wie sie uns am Wahlabend die Ergebnisse aus den Gemeinden liefern können. Wegen des hohen Briefwahlanteils wird das nicht überall möglich sein.

Zu Beginn dieser Woche saß dann ein kleiner Kreis in der Lokalredaktion zusammen und machte sich Gedanken, wie in der Montagsausgabe über die Wahl berichtet werden soll. Welche Grafiken notwendig sind, wer sich um die Analyse des Wahlkreisergebnisses kümmert, wer den Kommentar schreibt und wer auf Stimmenfang bei Politikern geht. Zu guter Letzt steht am Sonntag auch noch der Bürgerentscheid in Otterstadt über das interkommunale Gewerbegebiet auf den Ackerflächen neben der Kaserne an. Auch darüber soll umfassend berichtet werden. Nach dem internen Gespräch ging es wieder ans Telefon, um im Büro vom Chef vom Dienst so viel Platz wie möglich für die Montagsausgabe zu bestellen.

Der Wahlarbeitstag wird für die Lokalredakteure am Nachmittag beginnen und bis nach Mitternacht dauern. Unser Ansporn ist es, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die bestmögliche lokale Berichterstattung über die Wahl zu liefern – sowohl noch am Wahlabend auf der RHEINPFALZ-Internetseite, als auch am nächsten Tag in der Zeitung. Und dann mal sehen, wo wir am Montag nach dieser richtungsweisenden Wahl stehen werden.

Die Autorin

Nadine Klose ist seit fünf Jahren Redakteurin in der Lokalredaktion Speyer und dort zusammen mit Timo Leszinski für die Umland-Gemeinden zuständig.