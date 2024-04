Ein Wasserschaden in der Kita St. Markus im Vogelgesang hat für einen zwischenzeitlichen Umzug von rund 100 Kindergartenkindern gesorgt. „Die halbe Kita stand unter Wasser“, erklärt Markus Sandmann, für Kitas zuständiger Referent beim Bistum Speyer auf Anfrage. Eine Schallschutzdecke hatte sich mit Wasser vollgesogen. Laut Kita-Leiterin Britta Öktem ist insbesondere der Keller betroffen. Bemerkt worden ist der Wasserschaden in der Nähe der Küche am vergangenen Dienstag, so Sandmann. Daraufhin sei das Hauptwasser abgedreht und die katholische Kindertagesstätte erst einmal geschlossen worden. Am vergangenen Donnerstag und Freitag seien die Kinder samt pädagogischem Fachpersonal in der Walderholung untergekommen. Am Montag sei man in die Räume im Vogelgesang zurückgekehrt. „Es ist alles trocken, an einer Stelle tropft es noch.“ Die Ursachenforschung laufe, Fachfirmen seien beauftragt.