Die Kunden der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz haben im vergangenen Jahr ordentlich in Aktien investiert und Kredite etwa für die Immobilienfinanzierung aufgenommen. Nicht nur deshalb fällt die Bilanz der Bank für 2021 positiv aus. Auch für ihre Kunden gibt es gute Nachrichten.

Es wird mittlerweile zur Gewohnheit bei der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz: Wenn Vorstandssprecher Rudolf Müller und sein Stellvertreter Dirk Borgartz zum Bilanzpressegespräch laden, ist die Stimmung gut. Seit Jahren können die Männer fast nur von Wachstum berichten. Die Fusionen mit der Lambsheimer RV-Bank 2019 und zuletzt mit der Raiffeisenbank Freinsheim im vergangenen Jahr haben das Geschäftsgebiet noch mal ordentlich vergrößert. „Die Größe eines Instituts ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil“, sagt Müller.

Und daran möchte die Bank laut seiner Aussage vorerst nichts ändern: „Alle Standorte sollen erhalten bleiben“, versichert er. Im vergangenen Jahr waren noch Filialen in Beindersheim, Birkenheide und Mechtersheim geschlossen worden. Müller schränkt aber auch ein: „Wir werden die Öffnungszeiten im Blick behalten.“ Die Tendenz gehe dazu, sie eher zu verkürzen, weil immer mehr Kunden online statt vor Ort ihre Bankgeschäfte erledigen.

Speyerer Villen für Privat Banking-Bereich

Vor allem in Speyer und Frankenthal nimmt die Bank aktuell viel Geld in die Hand. Für rund 10 Millionen Euro entsteht bereits am Hauptsitz in der Domstadt an der Oberen Langgasse ein neues Verwaltungsgebäude, das künftig Platz für 70 bis 80 der insgesamt 740 Mitarbeitenden an allen Standorten bieten soll. Auch die „neuen“ Kollegen von der RV-Bank in Lambsheim sollen dort zum Großteil unterkommen. Im Mai könnte der Rohbau fertig sein, dann könne laut Aussage der VR-Bank auch über eine halbseitige Öffnung der Straßensperrung gesprochen werden. Wegen der parallel stattfindenden Abrissarbeiten am „Seppelskasten“ gegenüber ist die Straße seit längerem schon für den Verkehr gesperrt. Investieren will die Bank auch in die beiden Speyerer Villen Sick und Körbling, in denen weiterhin der Bereich Private Banking untergebracht werden soll.

Ein „etwas schwierigeres Projekt“ ist dagegen der Umbau der Koppschen Villa samt modernem Anbau als neue Regionaldirektion in Frankenthal, an dem die VR-Bank schon länger dran ist. Für die ersten Neubaupläne hatte es keine Genehmigung der Stadt gegeben. In den kommenden Wochen will das Kreditinstitut laut Müller einen neuen Entwurf vorlegen. „Wir sind guter Dinge, dass die Umsetzung dann 2023 erfolgt.“

Immobilienpreise steigen stark

Positiv blicken die Männer auch auf die Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr: Mit rund 6,28 Milliarden Euro hat die VR-Bank 2021 eine neue Marke bei der Bilanzsumme gerissen und kann ein zweistelliges Plus (10,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr vermelden. 1,8 Prozent geht es auch bei den Einlagen, 10,2 Prozent beim Kreditvolumen nach oben.

Nach wie vor ist laut Müller die Finanzierung von Immobilien gefragt, bei denen zuletzt eine Preissteigerung von 15 bis 20 Prozent zu beobachten gewesen sei. „Das ist keine Blase, aber ein sehr hohes Niveau“, sagt Müller. „Wir müssen bei der Finanzierung Vorsicht walten lassen.“ In den vergangenen Wochen hätten sich die Vorgaben für die Bank geändert, die Zinsen hätten leicht angezogen. „Ich glaube, dass nicht mehr jede Finanzierung zustande kommen wird“, sagt Müller.

Hoch sei auch die Nachfrage nach Wertpapieren gewesen: Um mehr als 24 Prozent (483 Millionen Euro) ist der Bestand im vergangenen Jahr auf nun 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Mehr als 4200 neue Depots seien eröffnet, mehr als 7200 neue Wertpapiersparpläne angelegt worden. Die drei eigenen Investmentfonds der Bank machen laut Bilanz 411,6 Millionen Euro im Wertpapierbestand aus und sind damit ebenfalls gewachsen.