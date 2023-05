Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Hauptsitz in Speyer kommen große Aufgaben zu. So will sie die Herausforderungen der Inflation und ihren eigenen Führungswechsel bewältigen.

Wie wirkt sich die Inflation aus?

Er habe in gut 40 Jahren im Beruf noch nie eine Anhäufung „komplexer Risiken“ in dem Maß erlebt wie 2022, betont VR-Vorstandssprecher