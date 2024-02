Zweimal jährlich lädt der Dombauverein zu einem „Wissenschaftlichen Forum“. Beim Vortrag am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, steht Bayernkönig Ludwig I. im Zentrum.

Alexander Schubert, leitender Direktor des Historischen Museums der Pfalz Speyer, wird über den Monarchen und über die von ihm angestoßenen, umfassenden Veränderungen am Kaiserdom sprechen. Der Dombauverein macht darauf aufmerksam, dass die traditionsreiche Veranstaltung des „Wissenschaftlichen Forums“ in einer neuen Örtlichkeit stattfindet: im Veranstaltungsbereich des neu errichteten VR Bank Forums, Bahnhofstraße 19 in Speyer. Der Eintritt ist frei, der Verein bittet um eine Spende für den Domerhalt.

Museumsdirektor Alexander Schubert hat sich im Zuge der bis zum 1. September laufenden Ausstellung „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ eingehend mit dem bayerischen Monarchen befasst. Dieser hat während seiner Regierungszeit das Gesicht der Pfalz, der Stadt Speyer und auch des Speyerer Doms entscheidend mitgeprägt. In der Ausstellung ist den Umgestaltungsmaßnahmen am Dom ein eigener Raum gewidmet. Dort geht es um die Ausmalung des kompletten Dominnenraums und um die Neugestaltung des Westbaus. Die Westfassade als Schauseite zur Stadt prägt bis heute das Bild des Doms.

Alexander Schubert ist seit 1. Juli 2014 Leitender Direktor des Historischen Museums der Pfalz Speyer. Er ist Kuratoriumsmitglied der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer und in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten vertreten. Im Januar 2022 wurde Schubert von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zum Honorarprofessor ernannt. 2023 übernahm er den Vorsitz des Museumsverbands Rheinland-Pfalz.