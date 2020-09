Seit wenigen Tagen sind sie nicht zu übersehen: Ziffern in leuchtendem Pink am Rand und mitten auf der Heydenreichstraße. Verantwortlich dafür sind die Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS).

Wie die Sprecherin der Stadtwerke (SWS), Angela Sachweh, auf Anfrage informierte, wurden im Auftrag der SWS-Tochter EBS in der Heydenreichstraße die Abwasserleitungen inklusive der Haus- und Sinkkastenanschlüsse mit einer Kamera befahren. Die Anschlüsse sind in der Befahrung durchnummeriert, werden an der Grundstücksgrenze geortet und markiert. Dort wird die Nummer noch einmal vermerkt, damit die Zuordnung der Bildsequenzen sowie das Eintragen der Daten ins Geoinformationssystem (GIS) leichterfällt. „Das hat nicht sofort bauliche Konsequenzen. Wir untersuchen unsere Kanäle regelmäßig, um den Sanierungsbedarf für die Koordination mit Baumaßnahmen zu kennen“, sagte Sachweh. Demnächst würden Straßen in der Altstadt befahren. Dort könnten bald farbige Zahlen zu sehen sein.