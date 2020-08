Es war vielfach nur als kurzes Flackern in der Beleuchtung und auf dem Bildschirm bemerkbar: Ein Brand in der Trafostation einer Firma am Neuen Rheinhafen hat am Freitag, 10.40 Uhr, einen Stromausfall in Speyer verursacht. Wie die Sprecherin der Stadtwerke Speyer (SWS), Angela Sachweh, auf Anfrage informierte, hat wegen des Brandes in der Trafostation Domgarten ein digitales Schutzgerät im Mittelspannungsnetz ausgelöst. Dadurch waren die Kabelstränge Technikmuseum, Bademaxx, und weitere bis zu den PFW ohne Strom und es kam darüber hinaus zu einem kurzen Spannungseinbruch, der im halben Stadtgebiet bemerkt wurde. Die Feuerwehr war im Einsatz. Nach Angaben der Polizei hat der Stromausfall auch einige Alarmanlagen ausgelöst. Der SWS-Bereitschaftsdienst konnte durch Schaltvorgänge die Versorgung der anderen Nutzer entlang des betroffenen Strangs um 11.08 Uhr wieder herstellen. An der Wiederversorgung der betroffenen Firma – es ist Bopp & Reuther Messtechnik – wird laut Sachweh noch gearbeitet.