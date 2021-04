Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) hat den Bau eines Wohnmobil-Stellplatzes in Rhein-Nähe beschlossen. 250.000 Euro soll die SWS-Tochtergesellschaft Verkehrsbetriebe dafür investieren.

Bereits genehmigt wurden 598.000 Euro für den Ausbau des öffentlichen Parkplatzes auf dem Hafengelände an der Straße Am Neuen Rheinhafen. „Im südlichen Anschluss zum Parkplatz befindet sich eine Fläche von circa 2500 Quadratmetern, die derzeit an ein Logistikunternehmen zum Abstellen von Lkws vermietet wird“, erklärt SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Darauf sollten 20 Stellplätze für Wohnmobile, ausschließlich zum Kurzzeitaufenthalt, errichtet werden. Es sei geplant, die Einfahrt durch eine Schranke zu sichern. Möglichkeiten zur Entleerung von Abwassertanks sowie zum Zapfen von Frischwasser seien vorgesehen. Zusätzliche Wohnmobilplätze in Speyer werden schon länger gefordert. Derzeit bietet etwa das nahegelegene Technik-Museum Möglichkeiten auf seinem Areal.

Für Touristen und Speyerer

„Gemeinsam mit dem neu zu errichtenden Parkplatz in der Straße Am Neuen Rheinhafen und dem Bademaxx-Parkplatz wollen die Verkehrsbetriebe diesen Wohnmobilstellplatz integriert betreiben“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Das Angebot sei für die Stadt aus touristischer Sicht eine große Bereicherung, außerdem könnten viele Bürger die Möglichkeit zur Entleerung ihrer Wohnmobil-Abwassersammelbehälter nutzen. Hier bestehe ein großer Bedarf in der Stadt.

„Die Tiefbauarbeiten für die beiden Maßnahmen Parkplatz und Wohnmobilstellplatz sollen aus wirtschaftlichen Gründen gemeinsam ausgeschrieben und zeitnah vergeben werden“, kündigte Bühring an. Der Baubeginn sei für Ende des Jahres vorgesehen, ein Betriebskonzept dazu werde noch erstellt. Zudem gebe es Überlegungen für eine Zusammenarbeit mit einem privaten Investor für einen weiteren Wohnmobilstellplatz.