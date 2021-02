Die Stadt Speyer hat am Donnerstag weitere städtische Großveranstaltungen abgesagt, die ursprünglich für Frühjahr und Sommer geplant waren. Demnach finden in diesem Jahr die Frühjahrsmesse, die Kult(o)urnacht und das Fest der Kulturen nicht statt. Zuvor hatte die Stadtverwaltung bereits den für März geplanten Sommertagszug abgesagt. Begründet wird der Schritt mit der anhaltenden Pandemielage. Die städtischen Abteilungen planen laut Verwaltung „alternative Veranstaltungsformate unter Pandemiebedingungen“.

Verschoben wurde zudem der ursprünglich für 5. und 6. März geplante „Dreck-weg-Tag“. Die Aktion, an der in vergangenen Jahren mehrere Tausende Teilnehmer aus vielen Speyerer Vereinen und Initiativen teilnahmen, soll laut Stadt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, „wenn es das Infektionsgeschehen und die geltenden Regelungen zulassen“. Über Alternativangebote und Ausweichtermine will die Verwaltung noch informieren.