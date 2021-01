Der für den 14. März geplante Speyerer Sommertagszug fällt in diesem Jahr Pandemie-bedingt aus. Das teilten Stadtverwaltung und Verkehrsverein am Montag mit. Zuvor hatte bereits Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Schritt auch schon im Hinblick auf die Frühjahrsmesse angekündigt und damit begründet, dass die Stadt keine großen Feste zulassen würde, solange die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nicht unter 25 sinkt. Verwaltung und Verkehrsverein gehen davon aus, dass die Pandemie-Lage bis mindestens Mitte März keine größeren Veranstaltung zulässt. Der Speyerer Sommertagszug hat in den vergangenen Jahren bis zu 10.000 Zuschauer angezogen, die dem Schauspiel mit „Schneemannverbrennung“ zur Winteraustreibung beiwohnten. Bereits im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) bedauert die Absage in einer Mitteilung insbesondere für die vielen Kindergarten- und Grundschulkinder, die sonst Wochen zuvor „in voller Vorfreude ihre bunten, fröhlichen Frühlingskostüme basteln“.