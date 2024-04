Gut 3,8 Millionen Euro beträgt allein der Grundstückswert des ehemaligen Stiftungskrankenhauses auf 1,3 Hektar in der Spitalgasse. Das hat die Stadtverwaltung jetzt errechnet. „Hinzu kommt der Verkehrswert des Gebäudes, der noch zu ermitteln wäre.“ Hintergrund sind die Pläne für die Umgestaltung des nicht mehr medizinisch genutzten und nur noch übergangs- und teilweise als Flüchtlingsquartier belegten Areals. Die Stadt sieht darin eines der großen Stadtentwicklungsprojekte der nächsten Jahre und hat für dieses Jahr Planungen und Bürgerbeteiligungen angekündigt.

Die Wertermittlung hat damit zu tun, dass das Gebäude in Besitz der städtischen Bürgerhospitalstiftung ist, die jedoch für eine Umgestaltung eigentlich der falsche Bauherr ist. Deshalb wird eine Rückübertragung an die Stadt geprüft. Eine steuerrechtliche Expertise dazu wird in einer öffentlichen Hauptausschusssitzung am Dienstag, 23. April (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), vorgestellt. Sie enthält mehrere Varianten: Neben dem Kauf für die 3,8 Millionen Euro plus Gebäudewert zählt dazu auch eine Rückübertragung der Fläche für gut 37.000 Euro, den Wert eines Restdarlehens. Dann könnte jedoch Schenkungssteuer anfallen, da die Immobilie weit mehr wert ist. Wenn das „Stift“ bei der Stiftung bliebe, müssten dieser in Zukunft alle Erträge zufließen.