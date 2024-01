Die Pläne für die Bebauung des Normand-Sportplatzes sollen zum Vorbild für das ehemalige Stiftungskrankenhaus werden. Auch für dieses will die Stadt drei Nutzungsvarianten entwickeln lassen, zwischen denen entschieden werden kann. Dafür wurde ein Planungsbüro eingeschaltet. Der Auftrag ging an das Büro Rittmannsperger (Darmstadt). Es soll auf Basis der Grundrisse Ideen für das städtische Gebäude in der Spitalgasse erarbeiten. Laut Kerstin Trojan, Leiterin der Stadtplanung im Rathaus, soll dies zur Grundlage der Bürgerbeteiligung und eines Gestaltungswettbewerbes ab 2025 werden. Büro-Chef Hans Rittmannsperger sagte einen „offenen und breit angelegten Prozess“ zu. Verwiesen wurde auf eine städtische Umfrage von 2023, bei der Nutzungswünsche für das früher als Krankenhaus und heute teilweise als Flüchtlingsquartier genutzte Gebäude abgefragt wurden. 316 Teilnehmer befürworteten verschiedene Wohnzwecke (587 Stimmen), Gewerbe (258), Einzelhandel (142), Gemeinbedarfsflächen (358), Verkehrsflächen (353) und Grünflächen (733). Bis Ende des Jahres soll ein Planungskatalog „einschließlich einer ersten Kostenannahme“ vorliegen, erklärte Bauamtschef Robin Nolasco.