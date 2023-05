Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Routinier spricht Klartext. „Wir müssen unbedingt konstanter werden“, fordert Marc Liyanage von den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Beim jüngsten Heimspiel in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB zitterte sich die Mannschaft gegen den FC Bayern München II nach einer zwischenzeitlich deutlichen Führung zum 79:74 (47:38)-Sieg. Und bei der bevorstehenden Aufgabe gegen die Dresden Titans gilt die Aussage des 31-Jährigen umso mehr.

Die Dresdener, Spitzenreiter der Südstaffel, gastieren am Samstag ab 19.30 Uhr in der Nordhalle. „Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die verdientermaßen in der