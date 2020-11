Im Dezember wird es auch im der Corona-Jahr 2020 Weihnachten. Mitarbeiter der Stadtwerke Speyer (SWS) haben in dieser Woche damit begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und über den Plätzen der Stadt aufzuhängen. Am Donnerstag waren sie in der Maximilianstraße unterwegs. Nach Angaben von SWS-Sprecherin Angela Sachweh gehören dazu 60 warmweiße LED-Lichterketten mit einer Gesamtlänge von etwa 960 Metern, 15 Sterne in der Korngasse und vier Dom-Symbole, die in Abständen auf der Maximilianstraße verteilt aufgehängt werden. Hinzu kommt die Beleuchtung der Weihnachtsbäume auf dem Postplatz, dem Berliner Platz und dem Heinrich-Lang-Platz. Für die Lichter an diesen drei Bäumen sind die SWS zuständig. Die Lichterketten werden in folgenden Straßen installiert: Postplatz, Maximilianstraße, Bahnhofstraße, Gilgenstraße, Schustergasse, Heydenreichstraße, Wormser Straße, Gutenbergstraße, Rossmarkstraße, Karmeliterstraße, Karlsgasse, Korngasse, Kutschergasse sowie am Rathaus und an dem Nachbargebäude der Tourist-Information. Die Reihenfolge der Bestückung ist laut Sachweh nicht festgelegt, sondern wird im kurzfristigen Austausch mit der Verkehrsbehörde flexibel abgesprochen, um andere Maßnahmen nicht zu behindern. „Für Funktionstest schalten wir Teile der Beleuchtung schon mal an. Der endgültige Starttermin und die jeweilige Brenndauer werden mit der Stadtverwaltung vereinbart“, teilte Sachweh mit. Also, wenn jemand irgendwo schon eine eingeschaltete Beleuchtung in der Stadt entdeckt: Das ist kein Fehler, das ist nur ein Versuch.