Wenn es nach dem Speyerer Koch Marc André De Zordo geht, wird Speyer in naher Zukunft einen neuen Verein hinzugewinnen: den Cooking Kids Club. Das hat de Zordo in einer Pressemitteilung angekündigt. In dem Club, der laut de Zordo als offizieller Verein eingetragen werden soll, lernen Kinder und Jugendliche nach seinen Angaben den Umgang mit Lebensmitteln, deren Herkunft und Verarbeitung, aber auch die verschiedenen Nutztierarten kennen. Weiter lernen sie die richtige Handhabung von scharfen Messern kennen und Schnitttechniken bei der Fleischverarbeitung. Im Vordergrund stehen der soziale Umgang miteinander und die Zusammenarbeit im Team. Der Verein befindet sich aktuell in Gründung. Kinder und Jugendliche von acht bis 18 Jahren sind zur Teilnahme eingeladen. Infos gibt es im Netz unter http://www.cookingkids.club. Gerne können Firmen ab Mitte August spenden und mitwirken, um für die Kinder Kochausstattung anzuschaffen. Ansprechpartner: Marc André De Zordo, E-Mail: info@cookingkids.club,

Telefon: 0162 366 9001