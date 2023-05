Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat unter anderem das ehrenamtliche Engagement auf vielfältige Weise befördert. Ein positives Beispiel ist die Frauengruppe „Black & Beautiful Speyer“. Seit dem Höhepunkt der Corona-Krise Mitte März hat sie mehr als 2000 Mund-Nasen-Bedeckungen in Bärbel’s Änderungsschneiderei in der Domstadt genäht, verkauft und den Erlös gespendet. Profitiert davon haben bis jetzt das Projekt Kindernotarztwagen und das Speyerer Tierheim. „Black & Beautiful Speyer“ entstand im Stadtratswahlkampfs 2019 und unterstützt soziale Projekte in Speyer.

10.055 Euro hat die Gruppe vor wenigen Tagen an den Förderverein Kindernotarztwagen gespendet. Das Geld stammt aus dem Verkauf der gemeinsam genähten