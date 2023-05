Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überraschung für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD): Der Gemeinschaft der Fachgeschäfte in der Roßmarktstraße ist es am Mittwoch tatsächlich gelungen, die Stadtchefin unter einem Vorwand in „ihre“ Straße zu locken und zu beschenken. Seiler hat eine Schmuckkette erhalten, mit der ihr und ihrem Team in der Verwaltung für das Management der Corona-Krise gedankt wurde. „Wir fühlen uns von Ihnen gut vertreten“, lobte Mathias Münzenberger vom Tee-Contor, Sprecher der Händler.

„Kommunikation statt Selbstdarstellung, anpacken statt lamentieren, kurze, unbürokratische Wege statt langwieriger Dokumentenpflege,