Das Sealife am Hafenbecken in Speyer bleibt länger geschlossen als zuletzt verkündet. Es war zum 1. April laut Betreiber-GmbH aus „operativen Gründen“ vorübergehend geschlossen worden. Nachdem zwischenzeitlich für den Zeitraum ab 1. Mai wieder Tickets gebucht werden konnten, ist auch dies nun nicht mehr möglich: Erster möglicher Termin im Onlineportal der GmbH ist der Montag, 22. Mai. Laut Sprecherin Camilla Hartmann, die von nicht absehbaren Wartungsarbeiten am Gebäude und an den Aquarien gesprochen hatte, ist nun beim neuen Termin zeitlicher Puffer eingeplant.

Es werde jedoch weiterhin kein Wiedereröffnungstermin genannt. „Wir haben noch keine weiteren Informationen“, so Hartmann. Die Sprecherin wies Spekulationen zurück, dass die Schließung der Touristenattraktion – wie auch an den Zweigstellen in Konstanz und Berlin – mit dem geplatzten Aquadome eines anderen Betreibers in Berlin und erhöhten Anforderungen an Großaquarien in Zusammenhang stehen könnte. Die städtische Bauaufsicht und die Gewerbeaufsicht des Landes bestätigen dies auf Anfrage: Es gebe keine besonderen Auflagen für den Sealife-Betrieb. In der 20 Jahre alten Einrichtung mit gut 30 Mitarbeitern leben rund 2500 Tiere aus 180 Arten.