Das Großaquarium Sealife am Hafenbecken hat sich am Dienstag erstmals näher zu den „operativen Gründen“ geäußert, die einen Betrieb seit Anfang April ausschließen. Wie Sprecherin Camilla Hartmann auf Anfrage mitteilt, geht es um Wartungsarbeiten, „die wir vorher nicht absehen konnten und auf die wir uns nun konzentrieren“. Um die Attraktion nicht nur in Teilen geöffnet zu haben und das Besuchserlebnis nicht zu verringern, sei die Entscheidung gefallen, ohne Publikumsverkehr nachzubessern. Es gehe um „Routinearbeiten der Gebäudewartung“ und die Instandhaltung von Aquarien. Rückfragen, was genau getan werden muss, beantwortet die Sprecherin nicht: „Mehr Informationen haben wir aktuell noch nicht.“

In den sozialen Netzwerken wird darüber spekuliert, dass nach dem Bersten eines Großaquariums im Dezember in Berlin bei der Gebäudesicherheit nachgebessert werden muss. „Allen Tieren geht es gut und sie werden natürlich weiterhin von unserem Team versorgt“, betont Hartmann. Wer schon einen Besuch im 2003 eröffneten Sealife geplant habe und diesen nun verschieben müsse, erhalte per E-Mail nähere Informationen. Neue Termine waren zuletzt ab 1. Mai wieder buchbar. Auch die Tourist-Info der Stadt Speyer weiß nicht mehr. Sie ist zwar einer Stadt-Sprecherin zufolge über die vorübergehende Schließung informiert worden, habe aber auf Nachfrage zur Ursache und dem Wiedereröffnungstermin nur die Auskunft „operative Gründe“ erhalten. Die Stadt gehe nicht davon aus, dass das Sealife dauerhaft schließt. Es sei wichtig als „gefragte und sehr beliebte Sehenswürdigkeit in Speyer“.