Mit besonderen Ehren hat die Baugenossenschaft GBS ihren langjährigen Vorstand Rolf S. Weis in den Ruhestand verabschiedet. Nicht nur die 36 Jahre in der Unternehmensführung machen ihn einzigartig. Der 76-jährige Rechtsanwalt kündigt an, im öffentlichen Leben der Domstadt weiterhin sichtbar zu bleiben.

„Ich bin immer durch den Hintereingang zu meinen Technikern gegangen“, sagt Rolf S. Weis. Ob als geachteter Justizrat mit eigener Kanzlei, prominenter SPD-Politiker oder oberster Baugenosse