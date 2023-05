Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



„Schon wieder geschlabbert.“ Damit war nicht der Kaffeebecher gemeint, zu dem Ulla Salzgeber gerade greift, sondern vielmehr die unsauber genommene Ecke der Reiterin, die sich auf ihrem Haflinger den scharfen Augen der zweifachen Olympiasiegerin stellt. Die bietet einen zweitägigen Workshop beim RC Speyer an und lehrt, dass Zeit ein Schlüssel zum Erfolg ist.

„Wenn du so einen Widerstand in die Hand kriegst, dann mach’ doch ’ne Volte rein“, lautet die Anweisung Salzgebers an die junge Frau, die sich ausdauernd der fachlichen Expertise