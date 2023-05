In der Nacht zum Donnerstag wurde der Polizei ein Randalierer in einem Wohnheim im Birkenweg in Speyer-Nord gemeldet. Dieser habe zuvor gegen Türen getreten, sei stark alkoholisiert und schreie laut herum. „Nachdem sich der 27-Jährige auch beim Eintreffen der Polizeibeamten sowie durch die anwesenden Angehörigen nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden“, informiert die Polizei. Hierfür sollte der Mann gefesselt werden, wobei er die Beamten laut Bericht beleidigte, sich durch Tritte wehrte und einem Beamten in die Hand biss. Erst dann habe er in Gewahrsam genommen werden können. Mit seinem Widerstand habe der Mann zwei Polizisten verletzt. Einer davon habe sich ambulant behandeln lassen müssen und sei an dem Tag nicht mehr dienstfähig gewesen.