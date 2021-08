Die Rützhaubstraße ist der „Running Gag“ im Speyerer Straßennetz. Das zeigt sich ganz aktuell wieder einmal.

Alljährlich wird an vielen Stellen im Stadtgebiet der Fahrbahnbelag erneuert – und alljährlich bleibt die holprige Pflasterstrecke zwischen Bahnhof- und Wormser Straße unverändert. Gerade in dieser Woche haben sich ihr mal wieder Bauarbeiter genähert – und sind dann in die Wormser Straße abgebogen. Dort wird jetzt bis 28. Mai allzu welliges Pflaster durch Asphalt ersetzt.

Kommt die Rützhaubstraße dann vielleicht im Anschluss dran? Kopfschütteln im Rathaus. Die Maßnahme in der Wormser Straße sei nicht direkt mit dem Bedarf nebenan vergleichbar: „Da das Pflaster nicht für die heutige Verkehrsbelastung ausgelegt ist, wird hier lediglich das Pflaster aufgenommen und gegen Asphalt getauscht. Dies wurde schon vor einigen Jahren im vorderen Bereich durchgeführt und ist ein deutlich geringerer Aufwand als im Fall der Rützhaubstraße.“ Im nach einem Bürgermeister des 17. und 18. Jahrhunderts benannten Holperweg hingegen sei ein Vollausbau nötig, der mit Anliegerbeiträgen einhergehe. „Die gesamte Straße müsste neu gebaut werden, inklusive einer kompletten Neuplanung“, erklärt Sprecherin Lisa Eschenbach.

Hoffen auf 2025

„Nicht vor 2017“ könne das erfolgen, hatte die RHEINPFALZ einmal getitelt. Später war von 2020 die Rede. Jetzt heißt es: Für 2024 soll Geld für die Planung im Haushalt vorgesehen werden, 2025 für den Neubau. Eschenbachs nächste Aussage erinnert dann wieder an den Running Gag: „So zumindest der heutige Stand der Planungen, gegebenenfalls kann sich das noch ändern.“