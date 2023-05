Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SPD vorn, die Nach-Merkel-CDU verliert deutlich, die Grünen verpassen möglicherweise eine große Chance: Dieses Bundestagswahlergebnis hat am Sonntagabend die politischen Treffen in Speyer und Umgebung geprägt. In den Stellungnahmen der Entscheidungsträger vor Ort wird eifrig über Koalitionsmöglichkeiten spekuliert.

Walter Feiniler (SPD, Kreisvorsitzender Speyer): „Ich bin glücklich. Vor vier bis sechs Wochen wären 26 Prozent für die SPD undenkbar gewesen. Ich finde es