Die Solisten und Jazztanzgruppen des TSV Speyer haben wieder einige Podestplätze beim Wettkampf „It’s showtime“ erreicht. Sie sind daher auch beim „Rendezvous der Besten“ in Ludwigshafen am Start.

Der TSV Speyer gehört seit vielen Jahren zu den Vereinen, welche Tanzgruppen und Solisten zum Wettkampf „It’s Showtime“ des Pfälzer Turnerbundes entsenden. Am vergangenen Samstag waren eine Solistin, ein Duo, ein Trio, die Oldietanzgruppe in Rodalben am Start, am Sonntag folgte die Jugendgruppe Dancers-Dynasty zusammen mit den Aktiven der Gruppe Taktgefühl.

Den Auftakt machte am Samstag Jana Berezko. Sie zeigte bei der Darbietung „Zirkus“, dass sie das Publikum mit ihrem Spiel mit dem Reifen und dem Band zu verzaubern weiß. Aber sie war auch eine Meisterin im Wechseln der Rollen – vom Clown über Seiltänzerin, Dompteuse bis zum Zirkusdirektor. Letztlich klappte alles reibungslos. So war es auch nicht verwunderlich, dass Jana Berezko vor der Solistin aus Limburgerhof den Sieg im Solo errang.

Sieg für Puppentanz

Das Duo Mina Shamil und Leona Callaki hatten sich ein besonderes Thema ausgedacht. Mina hat als Schulkind keine Lust zum Lernen und holt sich ihre Puppe Leona aus dem Puppeneck. Zusammen zeigten Sie mit den Keulen, den Bällen, den Reifen und dem Band eine tolle Darbietung und erreichten in der Endabrechnung mit der Benotung hervorragend den ersten Platz.

Das Trio mit Olga Ber, Liana Falsone und Angelina Dodig reiste vom Bürostuhl in den Sommerurlaub. Unter Palmen zeigten die Drei eine hervorragende Leistung bestehend aus Tanz, Gymnastik und Turnen und erhielten ebenfalls die Benotung hervorragend. Allerdings mussten sie am Ende das Trio aus Katzweiler vorbeiziehen lassen und landeten auf Platz zwei.

Oldies knapp geschlagen

Die Showtime-erfahrene Mannschaft der Oldies präsentierte zum 25. Geburtstag einen Zirkus der besonderen Art, den tanzenden Zirkus Wunderland. Allein die Kostüme waren sehenswert, nicht weniger die Leistung der TSV-Tänzerinnen. Allen voran Trainerin Nadja Bartek, die für die Tanztruppe wieder eine besonders gute Choreographie ausgearbeitet hatte. Auch „Zirkusdirektor“ Nina Höhl punktete mit einer besonders guten Schauspielleistung. Trotzdem reichte es in der Endabrechnung nicht für den Sieg. Die Oldies landeten hinter dem TV Böhl auf dem zweiten Platz vor dem TSV Wernersberg. Folgende Tänzerinnen bildeten die Mannschaft: Nadja Bartek, Christine Brack, Silke Decker, Maureen Doser, Andrea Fritz, Susanne Hänlein, Nina Höhl, Carola Ißle, Alexandra Köpper, Petra Kühn, Beate Land, Christine Leibrock, Ute Pradel, Tanja Rosenos, Diana Russ, Steffi Schumacher, Annette Siegler und Bettina Wittmann.

Am Sonntag traten dann in der Offenen Klasse die Gruppen Dancers Dynasty und Taktgefühl gemeinsam in der offenen Klasse an. Die Trainerinnen Nadine Fritz, Sarah Bader und Julia Bader hatten sich mit dem Thema Marvel Superhelden beschäftigt. Die Tänzerinnen schlüpften in die Rollen von Superhelden, ihre Kostüme hatten sie selbst geschneidert und die Kulisse selbst gebastelt. Am Ende waren die TSV-Akteurinnen aber etwas enttäuscht, weil es trotz hervorragender Leistung nur zu Platz sechs gereicht hatte. Zu der Mannschaft gehörten: Nadine Fritz, Annika Kühner, Celina Tretter, Celine Doser, Daria Hammes, Johanna Deike, Julie Brack, Leonie Doser, Sarah Bader, Julia Bader, Anouk Behm, Xenia Decker, Maren Deike, Ricarda Hammes, Mina Shamil, Liana Falsone, Angelina Köpper, Alina Weiser, Olga Ber, Johanna Wölle, Sarah Jossé, Zoe Raab, Leonie Fritz, Leona Callaki, Madita Endres, Luisa Kolb, Maja Mirkovic und Angelina Dodig. TSV-Abteilungsleiterin Renate Behm zeigte sich mit allen gezeigten Leistungen mehr als zufrieden.