Im Vergleich zu dem, was sich gerade in der Villa Ecarius entwickelt, ist das „Internet der Dinge“, von dem derzeit so oft die Rede ist, schon fast wieder von gestern. Die „Bibliothek der Dinge“ wird dem sicher den Rang ablaufen. Die gibt’s jetzt in der Stadtbibliothek Speyer, die nicht mehr nur Medien verleiht, sondern auch Dinge des „nicht ganz alltäglichen Gebrauchs“, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Eine Spende des Fördervereins hat es möglich gemacht, und so sind ab 20. November Reparaturwerkzeuge, Artikel für Sport und Freizeit sowie Partyzubehör vorrätig, die erwachsene Inhaber von Bibliotheksausweisen bis zu drei Wochen ohne zusätzliche Kosten entleihen dürfen. Abgesehen davon, dass Kinder und jugendliche Nutzer wohl die bessere Zielgruppe wären, wirft die bisher erkennbare Auswahl der „Dinge“ Fragen auf: Riesen-Mikadostäbe zum Beispiel sind ja ganz nett, aber wo bitte kann der Nutzer seine Kekskrümel hinterlassen, mit denen er die klassischen Bücher aus der Bibliothek sonst so gerne versieht? Und wofür bitte ist der Holzhammer? Ach so, mit dem kann dann eine Überziehung der Ausleihfrist an Ort und Stelle sanktioniert werden ...