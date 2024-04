Neue Betreiber beim Näh-Center in der Wormser Straße 48: Waltraud Zähringer und ihre Tochter Michaela Zähringer haben die Verantwortung übernommen.

Der frühere Betreiber hatte Ende 2023 zunächst die Schließung des acht Jahre zuvor übernommenen Geschäftes verkündet, sich dann jedoch umentschieden. Grund: Viele Kunden hätten den Abschied beklagt. Der Fachhandel für Nähmaschinen, Kurzwaren und Stoffe, der auch Reparaturen anbietet, blieb Speyer erhalten – wenn auch zwischenzeitlich nur mit drei Öffnungstagen pro Woche.

Seit die Zähringers vor Kurzem die Verantwortung übernommen haben, ist das Näh-Center wieder an allen Werktagen geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Auch die Belegschaft kommt den Stammkunden bekannt vor, denn zwei Mitarbeiterinnen wurden übernommen. Weiteres Personal soll noch hinzukommen, kündigt die neue Inhaberfamilie an.

Sie ist zu dem Engagement in Speyer gekommen, weil sie schon ein ähnliches Geschäft in Bürstadt (Hessen) betreibt. Über einen Großhandel, bei dem sie einkauft, habe sie erfahren, dass die Einheit in Speyer zum Verkauf steht. Die Übernahme sei dann binnen weniger Tage vorbereitet worden. Die ersten Erfahrungen seien „sehr gut“. Negativ war ein Wasserschaden im Gebäude. Er habe keine Schließung erfordert, aber eine Renovierung etwa mit neuer Farbe, die Anfang Mai fertig sein solle.