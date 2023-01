Das Musical „Sunset Boulevard“ von Andrew Lloyd Webber hat heute am Theater in Heidelberg Premiere. Felix Seiler inszeniert.

Das Musical „Sunset Boulevard“ mit der Musik von Andrew Lloyd Webber wurde vor 30 Jahren uraufgeführt, am 12. Juli 1993 in London. „Träume aus Licht“ ist dabei der bekannteste Song aus der aufwendigen Partitur. Das Stück basiert auf der Geschichte, die in dem gleichnamigen Film von Billy Wilder aus dem Jahr 1950 erzählt wird (deutscher Filmtitel ist „Boulevard der Dämmerung“).

Im Mittelpunkt steht der Stummfilm-Star Norma Desmond. Die Filmdiva lebt vergessen von der Welt in ihrer mondänen Villa. Ihr Butler Max fingiert Fanpost und hält Norma so in dem Glauben, ihr Ruhm währe weiter. Zufällig trifft sie den Drehbuchautor Joe Gillis, der zu ihr zieht und (vermeintlich) das Buch zu ihrem großen Filmcomeback schreiben soll. Als sie aber ahnt, dass Joe, der ja eigentlich seine Kollegin Betty liebt, sie verlassen wird, erschießt sie ihn.

Drei Jahre nur in Niedernhausen

Das Musical wurde bereits 1995 auch in deutscher Fassung präsentiert. Helen Schneider war seinerseits in grandioser Weise, ich erinnere mich genau, in der Rolle der Norma Desmond zu erleben. In der Hochzeit der Musical-Welle wurde für diese übrigens nicht unspektakuläre Inszenierung zwischen Mainz und Frankfurt in Niedernhausen eigens das Rhein-Main-Theater gebaut. Schon 1998 ging dort allerdings die letzte Vorstellung über die Bühne – das nur noch sporadisch genutzte Theater wird womöglich alsbald abgerissen.

Seit 2010 ist das Musical – im Unterschied zu den meisten anderen Erfolgsstücken von Andrew Lloyd Webber wie „Evita“, „Cats“, „Starlight Express“, „Phantom der Oper“ oder „Jesus Christ Superstar“ – für Stadttheater freigegeben. Davon haben viele Bühnen auch schon Gebrauch gemacht. Nun kommt das Stück nach mehreren Corona-Verschiebungen im dritten Anlauf heute auch am Theater in Heidelberg zur Premiere.

Die größte Orchesterfassung

Es gibt übrigens mehrere Instrumentalfassungen in unterschiedlicher Besetzung, auch eine sinfonische für großes Orchester. Just diese wird unter der Leitung von Dietger Holm im Heidelberg gespielt.

Regie führt Felix Seiler, der über große Musical-Erfahrung verfügt. Unter anderem hat er bei den Schlossfestspielen in Ettlingen den „Mann von La Mancha“ in Szene gesetzt.

Er lobt im Gespräch mit der RHEINPFALZ die angenehme und harmonische Probenarbeit in Heidelberg – und er schätzt auch das Leben in der kurpfälzischen Universitätsstadt ganz im Allgemeinen.

Sein Lob gilt auch dem „Sunset Boulevard“-Ensemble mit seiner Mischung aus Ensemblemitgliedern und Gästen. Die Akteure aus dem Haus kommen übrigens aus dem Musiktheaterensemble, aus dem Opernchor und zwei aus dem Schauspiel.

Zwei Darstellerinnen der Norma

In der Titelrolle der Norma Desmond treten alternativ Kammersängerin Carolyn Frank und die niederländische Musicalsängerin Betty Vermeulen auf. Carolyn Frank war ab 1986 viele Jahre im Heidelberger Ensembles und kehrt für diese Produktion wieder an das Theater dort zurück.

Wie Felix Seiler sagt, seien beide „Normas“ durchaus ähnlich im Charakter, setzten aber doch jede für sich anderen Akzente in der Darstellung der Hauptrolle.

Den Joe, der in Niedernhausen von dem einschlägig bekannten Uwe Kröger gesungen und gespielt wurde, werden ab heute Daniel Eckert und Luc Steegers auf die Heidelberger Bühne bringen.

Video und Tanz

Für Regisseur Felix Seiler ist „Sunset Boulevard“ das beste Musical von Andrew Lloyd Webber und ein großartiges Stück Musiktheater. Es sei ein Stück über den Film und besonders über die hektische und kalte Welt der Traumfabrik Hollywood. Der Fabrik stehe die Welt der Norma Desmond gegenüber, bei der die Filmarbeit noch menschlich und ein Handwerk gewesen sei. Die Villa der Diva sei deshalb nicht umsonst in einem warmen Rotton gehalten.

Norma Desmond habe selbstverständlich ebenso sympathische wie unsympathische Seiten, dabei – so Felix Seiler – berühre ihr Schicksal auf der Bühne stärker als in der Filmvorlage für das Musical.

Teil der Aufführung sind allerdings auch filmische Elemente in Gestalt von Videoprojektionen – und natürlich ist das Element Tanz aus Teil der Inszenierung. Kati Farkas hat die Choreographie geschaffen, die Bühnenbilder sind von Nikolaus Webern, die Kostüme von Linda Schnabel und die Videos hat der Künstler Andreas „Ivo“ Ivancsics geschaffen, der in erster Linie für das Theater arbeitet.

Info

Das Musical „Sunset Boulevard“ ist heute (Premiere um 19.30 Uhr), 12. und 24. Februar, 4. und 16. März, 8. und 15. April sowie weiter von Mai bis Juli im Theater Heidelberg zu sehen. Karten gibt es unter www.theaterheidelberg.de oder Telefon 06221 5820 000.