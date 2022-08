Nach dem jüngsten Brand nahe des Hambacher Schlosses in Neustadt beobachtet auch die Speyerer Feuerwehr das Waldbrandgeschehen genau. Sollte es in Speyer auch dazu kommen, sei man aber gut vorbereitet.

Aus Sicht der Speyerer Feuerwehr ist der Sommer 2022 besonders schlimm: „Die hohen Temperaturen sind eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte. Die Brandbekämpfung ist sehr kräfteraubend und körperlich anstrengend. Außerdem zeigt die seit Wochen anhaltende, extreme Trockenheit ihre Wirkung. Der sprichwörtliche Funken reicht, um einen Vegetationsbrand auszulösen“, teilt Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mit. „Die Natur ist komplett ausgetrocknet.“

Sollte es in Speyer zu einem Waldbrand kommen, ist die Feuerwehr taktisch und technisch gut aufgestellt, betont Eymann. Das liege auch daran, dass Einsatzkonzepte regelmäßig weiterentwickelt und angepasst würden. Auch die Technik werde auf dem neusten Stand gehalten. „Es wird ein regelmäßiger Austausch mit den Feuerwehren aus dem Umland gepflegt. Das ist nötig, weil wir in unserem Waldgebiet an mehrere andere Gemeinden angrenzen, Brände dort nicht Halt machen und die gegenseitige Hilfe ab einer gewissen Größe des Brandes vorgeplant und selbstverständlich sein muss“, erklärt Eymann. Damit die Feuerwehr im Fall der Fälle auch gut in und aus dem Wald komme, sorge der Forst zusätzlich für befahrbare Wege.

Stufe 5 vorhergesagt

Wie hoch die Gefahr für einen Waldbrand in Speyer ist, verdeutlicht der Deutsche Wetterdienst (DWD) anhand einer Skala von 1 bis 5. 1 entspricht dabei der niedrigsten Gefahrenstufe, 5 steht für „sehr hohe Gefahr“. Zu finden ist dieser sogenannte Waldbrandgefahrenindex im Internet unter www.dwd.de. Für den Raum Speyer vermeldet der DWD für das Wochenende Waldbrandgefahrenstufe 4. Ab Montag, 8. August, ist Stufe 5 vorhergesagt.

Eymann betont, dass jeder Speyerer dazu beitragen kann, einen Waldbrand vorzubeugen. „Beachten Sie das absolute Verbot für offenes Feuer in Wäldern. Dies gilt auch für Grillfeuer“, teilt er mit. In Wäldern sei Rauchen verboten. Brennende Zigaretten dürften nicht aus dem Autofenster geworfen werden. „Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkplätze beim Ausflug in die Natur. Grasflächen unter Fahrzeugen können sich durch heiße Katalysatoren und Auspuffrohre entzünden“, warnt der Stadtfeuerwehrinspekteur. Park- und Halteverbote müssten beachtet werden.