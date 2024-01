Zum dritten Mal in vier Jahren steht der Fortbestand der letzten Kaufhof-Filiale in der Pfalz auf dem Spiel. Nicht nur die Angestellten bangen, auch der Speyerer Einzelhandel sorgt sich um einen Magneten für Kunden aus dem Umland. Doch es gibt Gerüchte, dass ein regionaler Modehändler ein Auge auf das Warenhaus am Altpörtel geworfen hat.