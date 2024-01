Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der dritten Insolvenz in vier Jahren bangen nicht nur die Angestellten um den Erhalt des Kaufhofs in Speyer. Auch der Einzelhandel drückt dem Warenhaus die Daumen. Dessen Chef gibt sich entspannt, doch deutet sich schon eine Nachfolge an.

„Wir blicken positiv in die Zukunft“, sagt Niko Rauch betont entspannt. Seit rund einem Jahr ist er Geschäftsführer der letzten verbliebenen Filiale des Essener Handelskonzerns Galeria Karstadt