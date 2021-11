Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion fordert eine Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheitsberufen. Auf dieser Linie ist auch das Speyerer Fraktionsmitglied Michael Wagner, wie es auf Anfrage sagt: „Zu Beginn der Pandemie hatte ich – wie viele Politiker und Mediziner auch – eine Impfpflicht abgelehnt. Ich war der Meinung, dass sich die Menschen angesichts dieser weltweiten Epidemie schon aus eigenem Schutz impfen lassen. Es kam anders und deshalb bin ich heute der Auffassung, dass es wenigstens eine Impfpflicht für die Beschäftigte in Institutionen geben sollte, die gefährdete Menschen – vulnerable Personen wie Alte und Kranke – betreuen oder beruflich mit ihnen Kontakt haben.“ Wenn das nicht ausreiche, werde man sich über eine generelle Impfpflicht Gedanken machen müssen, so Wagner.

Wie die für Speyer zuständigen Bundestagsabgeordneten zur Impflicht stehen, lesen Sie hier.