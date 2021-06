Der digitale Welterbetag am Dom zu Speyer fand viele Interessenten und wurde von vielen Teilnehmern freudig begrüßt. Videoversionen der Führungen und Vorträge sind über den YouTube-Kanal des Doms weiter abrufbar. Auch das abendliche Konzert des Deutschen Kammerchors mit jüdischer Synagogalmusik ist weiter verfügbar.

Mit dabei waren bei den Führungen jeweils 50 Teilnehmer. Eine Live-Führung über Facebook wurde bis zum Folgetag 1.800 mal abgerufen. Die Live-Übertragung des Konzertes des Deutschen Kammerchors sahen sich inzwischen rund 1000 Menschen über die YouTube Kanäle von Dom, Dommusik und Bistum an. Videoversionen der Führungen und Vorträge sind auch weiter über den Youtube Kanal des Doms abrufbar.

Überaus eindrucksvoll war das Konzert mit der Synagogalmusik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

„Die drei Kantoren“

Der dabei singende und moderierende Berliner Kantor Assaf Levitin ist Mitglied im Ensemble „Die drei Kantoren“. „Ob Sie’s glauben oder nicht“ ist der Titel eines Konzertes der „Drei Kantoren“ mit Songs nach biblischen Geschichten am Sonntag, 13. Juni, um 17 Uhr in der Marienkirche in Landau. Die Kantoren Tal Koch (Tenor), Hemi Levison (Bariton) und eben Assaf Levitin (Bass) präsentieren ihr weitgehend selbst arrangiertes und komponiertes Programm neuer geistlicher Lieder und synagogaler Musik mit Kreativität, Charme und einzigartigem Klang. Sie werden begleitet von Naaman Wagner am Flügel. Veranstalter sind die Katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer in Kooperation mit der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Landau und dem Protestantischen Kirchenbezirk Landau.

Auch dieses Konzert findet im Rahmen der Reihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ statt.

Link

Für Karten zu den „Drei Kantoren“: www.kirchelandau.de/tickets