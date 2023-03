Unverbindlich miteinander in Kontakt kommen, Freizeitaktivitäten gemeinsam planen, eine gute Zeit haben, und das über Generationengrenzen hinweg – dies soll die neuen Kontaktbörse „Gesucht – gefunden!“ der Familienbildung und des Seniorenbüros der Stadt Speyer am Dienstag, 21. März, 16 bis 18 Uhr, im Haus der Familie K.E.K.S., Heinrich-Heine-Straße 8, ermöglichen.

„Der ständige Austausch zwischen den Generationen als Alltagserlebnis ist in der heutigen Zeit zur Seltenheit geworden. Einige junge Familien sehnen sich aber nach dieser Art von Kontakt, da beispielsweise die Großeltern zu weit entfernt wohnen und sie somit keine familiäre Unterstützung vor Ort haben. Umgekehrt freuen sich viele ältere Menschen über gemeinsame Zeit mit Kindern und neue Erfahrungen“, sagt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU). Generationenübergreifende Projekte hätten demnach Vorteile für beide Seiten, „da sie aktiv Alternativen zu den eigenen Lebenswelten erleben und dies als Bereicherung für ihren Alltag erfahren können“. Projekte wie die Kontaktbörse würden dazu beitragen, dass Generationen „näher zusammenrücken und die gegenseitige Wertschätzung verstärkt werden kann“, so Kabs.

Am Dienstagnachmittag können sich nach Angaben der Stadt Familien und Senioren an verschiedenen Thementischen austauschen und – wenn der Funke übergesprungen ist – Ideen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung entdecken. Die Stadtverwaltung betont, dass es sich bei der Kontaktbörse nicht um eine Vermittlung von Kinderbetreuung oder Hausaufgabenhilfe handle. Vielmehr gehe es darum, gemeinsame Interessen zu entdecken und Aktivitäten wie Minigolf, Kochen und Basteln, Museumsbesuche und vieles mehr zu unternehmen. Die Erwartungen an die gemeinsame Zeit sollten klar formuliert sein. Vorab sei auch zu klären, ob Kosten entstehen.

„Gesucht – gefunden!“ soll im Jahresverlauf nach Speyer-West noch in weiteren Stadtteilen stattfinden.

Im Netz

www.speyer.de/familienbildung