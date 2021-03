Am Gründonnerstag, 1. April, um 8 Uhr in der Trauermette singt die Schola Cantorum Saliensis Psalmen und Wechselgesänge. Um 19.30 Uhr im Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens singt die Schola Vox Puellarum Gregorianik. Am Karfreitag, 2. April, um 8.30 Uhr in der Trauermette singt die Schola Cantorum Saliensis Psalmen und Wechselgesänge. Um 15 Uhr in Liturgie vom Leiden und Sterben Christi mit Generalvikar Andreas Sturm singt eine Schola der Dommusik die Passion nach Johannes im Lektionston und Sätze von Giovanni B. Martini. Am Karsamstag, 3. April, um 8 Uhr in der Trauermette singt die Schola Cantorum Saliensis Psalmen und Wechselgesänge. Um 21 Uhr in der Feier der Osternacht mit Weihbischof Otto Georgens singt eine Schola der Dommusik unter anderem die gregorianische Antiphon „Vidi aquam“ und Sätze aus Robert Jones’ Missa brevis in C. Am Ostersonntag, 4. April, um 7.30 Uhr wird unter anderem die Sequenz „Victimae paschali laudes“ gesungen.

Um 10 Uhr im Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens erklingen unter anderem Mozarts Missa brevis in D KV 194 und Valentin Rathgebers Regina caeli. Die Capella Spirensis und Instrumentalisten musizieren. Um 16.30 Uhr in der Pontifikalvesper mit Weihbischof Otto Georgens erklingen unter anderem Ludovico da Viadanas Exultate justi in Domino, Schütz’ Deutsches Magnificat SWV 426, Giuseppe Pitonis Tantum ergo und Gregor Aichingers Regina caeli. Die Capella Spirensis singt. Um 18 Uhr in der Abendmesse singt eine Schola der Dommusik wieder die Sequenz „Victimae paschali laudes“ und von Robert Jones Teile aus Missa brevis in D. Am Ostermontag, 5. April, um 7.30 Uhr in der Frühmesse singt ein Kantor oder eine Kantorin der Dommusik Lieder und Gesänge aus dem Gotteslob. Um 10 Uhr im Kapitelsamt mit Generalvikar Andreas Sturm gibt es Joseph Steins Kurze Messe in D mit der Schola der Dommusik. Auch in der Abendmesse um 18 Uhr ist diese zu hören. Anmeldung ist erforderlich online unter www.kirchen-in-speyer.de oder über das Pfarramt der Dompfarrei Pax Christi telefonisch unter 06232 102140 oder E-Mail: pfarramt.speyer@bistum-speyer.de.